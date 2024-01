Només les piscines esportives i terapèutiques podran reomplir-se en emergència

El Consell Executiu ha aprovat canvis en el pla especial per sequera després del rebombori que va provocar l’anunci inicial del conseller d’Acció Climàtica en el sector de l’esport. David Mascort ha assegurat que la "flexibilització" és per "garantir la pràctica esportiva en les instal·lacions que també tinguin piscina".

Quines piscines podran reomplir-se?

Les modificacions que ha introduït el Govern s’estructuren en tres fases, les quals s’aplicaran i s’enduriran progressivament, segons com evolucioni la sequera.

En la primera fase, els gimnasos i centres esportius podran regar els camps de gespa i reomplir les piscines sense haver de tancar les dutxes. A canvi, les instal·lacions hauran d’estalviar aigua per una altra banda.

La fase dos d’emergència permetrà seguir omplint les piscines i regar els camps, però les dutxes sí que hauran de tancar-se. I en la darrera fase quedarà prohibit regar, omplir i dutxar-se als gimnasos.

Les piscines privades, d'hotels, càmpings i parcs aquàtics no podran omplir-se quan es declari l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha recordat que aquesta prohibició ja està contemplada en el pla especial del 2020. "Nosaltres el que fem és una excepció per fer esport. La resta de piscines s'han de tancar totes", ha reblat.

Altres mesures

El Govern també ha modificat el pla per permetre el reg de l’arbrat públic i els jardins botànics sempre que es facin servir "aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari".

L'Executiu català també ha duplicat -de 90 a 200 milions d'euros- les ajudes públiques destinades al món local per reparar, especialment, fuites a les canonades municipals.