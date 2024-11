Nathy Peluso, BICEP, Four Tet, Peggy Gou o Barry Can't Swim entre els noms destacats del Sónar 2025

L’argentina Nathy Peluso és una de les artistes que encapçalen el cartell del festival, i que presentarà per primer cop a Espanya el seu àlbum ‘Grasa’. Però també hi ha altres grans noms que actuaran del 12 al 14 de juny com l’artista experimental ‘Arca’, o l’alter ego de Richie Hawtin, que actuarà amb el nom de Plastikman per primer cop en més d’una dècada. Però en aquesta edició del festival tampoc hi faltaran dj’s destacats, com Honey Dijon, o Peggy Gou. També hi haurà DJ sets a quatre mans de Skrillex b2b Blawan i Armin van Buuren b2b Indira Paganotto així com els espectacles inèdits de Rone amb el col·lectiu (LA)HORDE i el Ballet National de Marseille, Raül Refree + Niño de Elche, o Dania & Mau Morgó.

Dos espais, dos ambients, un festival

El festival les celebrarà en dues localitzacions, com és habitual, el Sónar de Dia es farà a la fira de Montjuïc de Barcelona, mentre que el de Nit es farà a la Fira de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. Ttambé programarà directes d’artistes d’avantguarda com Six Sex, Yerai Cortés, Teto Preto, Tarta Relena, Lord Spikeheart, Maria Arnal, MCR-T, Branko o Samantha Hudson

El Sónar+D, referent del sector

Pel que fa al Sónar+D, l’espai de xerrades sobre el sector, reflexionarà sobre el paper fonamental de la tecnologia, el seu impacte social i el seu potencial per modelar el futur de l’art, l’entreteniment i les nostres vides. Segons han anunciat també es tornarà a organitzar el Project Area, el gran punt de trobada del festival al qual descobrir i interactuar amb tecnologia avançada, disseny innovador, pensament radical i recerca d’avantguarda.