NACE reclama formar al profesorado para romper la ley del silencio sobre el bullying

En una entrevista en el “Notícies Migdia” de Onda Cero Cataluña, Carmen Cabestany ha reconocido que hoy en día sigue estando “muy mal visto” hablar de bullying en las escuelas. “Lo que hay que hacer es nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe, y también hay que meterlo en el plan educativo y el plan de acción tutorial”, ha apuntado Cabestany.

Formar a los profesores

La presidenta de NACE ha urgido a formar a los profesores para conseguir que la víctima hable y se rompa la ley del silencio: “Decimos que si lo sufres no te calles pero hay que añadir algo más, un adulto tiene que escucharte y acudir al rescate”. En este sentido, Cabestany, que también es maestra, ha explicado que en el procedimiento “hay que ser discreto, no sentar en la misma mesa a la víctima y al agresor y evitar errores que lleven a la víctima a no hablar”. También ha apelado instruir a los padres con “charlas informativas”.

Más de 100 casos hasta septiembre

Según los datos de los Mossos de Esquadra, se han instruido 110 casos hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, tanto la policía catalana como NACE creen que hay muchos más casos ocultos: “Ojalá fueran solamente los datos que dan la policía porque la mayoría de los casos no llegan a la policía y no a los juzgados, el silencio impide conocer los datos reales”, ha rematado Cabestany.