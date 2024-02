El MWC comptarà amb més empreses catalanes que mai

El proper dilluns dia 26 de febrer, milers d’empreses i visitants arribaran a Barcelona per exposar les darreres novetats tecnològiques. Un fet posicionarà Catalunya com la capital del mòbil. Com a mínim, durant 4 dies. Però l’interès és doble.

360 empreses, centres tecnològics i entitats "podran gaudir de més de mil 400 trobades amb inversors i promotor d’altres projectes per impulsar l’ecosistema propi", assegura el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

En concret, 69 empreses catalanes comptaran amb un estand al MWC i 291 al 4YFN, un comgrés adherit per presentar les principals novetats pel que fa el món de les Startups i que enguany celebra la 10ª edició.

La supercomputació

Enguany, la principal mostra de l’Stand ‘Catalonia’ anirà a càrrec del Barcelona Supercomputing Center. Servirà per presentar el superordinador MareNostrum 5.

Parlem d’un tipus d’ordinadors molt potents que s’utilitzen per dissenyar noves medicines, entendre els processos moleculars o, per exemple, seguir amb molta precisió l'evolució d'una gran tempesta.

"Serà l'única instal·lació del Mobile que no té ni llums, ni píxels, ni ordinadors, ni cables, ni ferro. Volem conscienciar a la gent de la potencia real d'aquest tipus de màquines".

Són paraules del director associat del BSC, Pep Martorell. La idea és posicionar la supercomputació com un vector clau del sector tecnològic a Catalunya... però a més, fer-ho d’una forma disruptiva.