El musical 'El dia de la marmota' fa una reflexió sobre la paciència i l'amor

'El dia de la marmota' és un musical en català basat en la icònica pel·lícula que es va distribuir a Catalunya al 1993 com 'Atrapat en el temps'. Ens explica la història d'un meteoròleg mediàtic que queda congelat en el mateix dia, un 2 de febrer, a la localitat de Punxsutawney, a Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica. Tot plegat coincideix amb la cobertura d'un dels dies més destacats en el calendari local, en què una marmota anuncia si l'hivern s'allargarà 6 setmanes més.

Una producció cent per cent catalana

Enric Cambray, Manu Guix i Miryam Benedited dirigeixen la primera versió no anglesa de la comèdia musical 'El dia de la marmota'. N'hem parlat amb el propi Cambray, que ens explica de quina manera han adaptat la música i les lletres de Tim Minchin, que és un conegut còmic i lletrista australià, artífex de l'èxit del musical 'Matilda'. El guió està elaborat per Danny Rubin a partir de l'adaptació de la pel·lícula homònima basada en una història original del mateix Rubin.

Els musicals en català marquen la diferència

Enric Cambray es felicita per la bona salut del musical al nostre país. I explica que Barcelona té un ecosistema en el qual aconsegueixen triomfar produccions de factura catalana i d'alta qualitat. El director de 'El dia de la marmota', de fet, ens confessa que està a Londres per anar al West End a veure una versió de The Producers inspirada en el musical que fa un temps es va poder veure i escoltar a la capital catalana.