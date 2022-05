Muere un niño de nueve años ahogado en un pantano de Terrassa

Los hechos se han producido este pasado jueves en un embalse en el que está prohibido el baño y que está situado en el exterior de un campo de golf de Terrassa, en Barcelona.

Sobre las 20:30h de la tarde, los bomberos de la Generalitat recibieron el aviso de que un menor no había podido salir del agua de una balsa en la que se estaba bañando con tres amigos. Los bomberos activaron un dispositivo de búsqueda en el que participaron once dotaciones de este cuerpo, 16 unidades de los Mossos, efectivos de los bomberos de Barcelona, de la Policía Local y tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas. No fue hasta las 00:36h que los efectivos subacúaticos de los GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) localizaron el cuerpo ya sin vida del niño.

Primera hipótesis, un accidente

Los Mossos de Esquadra han abierto una investigación y todo indica que se trata de un accidente. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha decretado dos días de luto por el fallecimiento que empezarán a las 12:00h de este viernes. Las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y se han suspendido los actos institucionales programados, según un comunicado del Ayuntamiento.