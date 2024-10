"Hi ha molts pianos a les cases catalanes, molts d'ells abandonats"

En Carles Horvath és el director tècnic de Jorquera Pianos, una empresa centenària dedicada a l'afinació i reparació de pianos. En Carles no para quiet, i assegura que, encara que sembli mentida, hi ha molta feina dins del seu sector. Ell ha treballat per músics destacadíssims de tots els gèneres al llarg de les més de 3 dècades d'experiència.

Oïda, però també mecànica

La feina d'afinador va més enllà de tenir bona oïda, ja que hi ha una part mecànica important. Tal com explica Carles Horvath, el piano és molt complex i delicat, i està format per centenars de petites peces que dificulten la seva fabricació i reparació. És per això, que no és habitual trobar afinadors que coneguin minuciosament totes les parts del piano. En Carles, i els treballadors de Jorquera Pianos, no només afinen, també són capaços d'arreglar pianos i crear-ne les peces que faci falta.

"El piano s'afina sempre que està desafinat"

Tot i que hi ha la recomanació que és necessari afinar els pianos un cop l'any, hi ha molts elements que poden arribar a desafinar aquest instrument, i per això a vegades és necessari fer-ho més sovint. La temperatura, l'ús de l'instrument i la humitat i juguen un paper important a l'hora de mantenir afinat un piano. Per això en Carles explica que si l'instrument es troba en unes condicions variables o no òptimes és necessari fer-ho més sovint.

Molts artistes i moltes experiències

En Carles explica que al llarg de les seves dècades d'experiència s'ha trobat amb artistes de tota mena, que l'han portat a viure milers d'experiències i situacions. Assegura que ha treballat afinant pianos per artistes als quals ha admirat, i que amb alguns fins i tot hi ha acabat entaulant bona amistat. Un dels artistes amb els que ha treballat és Jaime Cullum. El cantant i pianista, que habitualment puja a sobre els pianos a ballar i saltar, en una ocasió va adaptar la seva rutina al veure que el piano llogat a Jorquera Pianos era d'una qualitat excel·lent, i més delicat que la resta.

Per saber-ne encara més, escolta l'entrevista de Carles Horvath a 'La Brúixola'