La mobilitat a l'AP-7 ha augmentat més d'un 40% amb la supressió dels peatges

Lourdes Puigbarraca assenyala que la circulació a l'AP-7 ha crescut un 40% en els darrers 9 mesos i que alguns usuaris han optat per vies de pagament com la C-32 per evitar retencions. Pel que fa a la sinistralitat, en termes genreals, s'ha reduït en un 20% a la xarxa viària. En tot cas, a l'AP-7 preocupen les topades per darrere entre els vehicles. Pel que al pont de Sant Joan, la prova de foc per a les carreteres catalanes després de les restriccions registrades en les darreres setmanes, la vicepresidenta del SCT indica que han sortit menys vehicles dels previstos. S'estimava que sortirien 450.000 cotxes, però ho van fer uns 390.000. També era el primer cap de setmana amb limitacions i restriccions de circulació per als camions, una mesura que el sector -assegura Puigbarraca- ha complert en termes generals.