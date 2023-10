Metges Sense Fronteres: "Avui ja és massa tard per fer arribar l'ajuda humanitària"

La situació a la Franja de Gaza és "límit". Milagros Font, de MSF, recorda que no es pot oblidar que es tracta d'una zona que té de forma habitual un nivells de pobresa molt alts i que ara ja porten una setmana de bombardejos amb un balanç dramàtic: 2.800 morts en una setmana, dels quals la meitat són menors d'edat, i uns 10 mil ferits. Segons Font, és la xifra més alta que s'ha vist mai en qualsevol escalada del conflicte.

Sense subministraments bàsics

La delegada de MSF a la Zona Est a Catalunya ha assegurat que la negativa d'Israel a obrir el subministrament d'aigua, llum o el combustible i impedir l'entrada de l'ajuda humanitària fan que la situació sigui dramàtica: "No sabem quant més podrà aguantar la gent; des de Metges Sense Fronteres estem demanant que es pugui accedir a la zona per prestar atenció mèdica mèdicament i solucionar els problemes de subministrament". En aquest sentit, Font ha reconegut que ja s'està "fent tard" malgrat que s'està treballant per intentar reobrir els subministraments aquesta mateixa setmana.

[[H3:Hospitals col·lapsats]]

Sobre la situació hospitalària, Font ha explicat que Gaza té una capacitat de 3.500 llits i que només durant aquesta setmana s'han produït 10 mil ferits. Això ha obligat a gastar en només 3 dies el que normalment es gasta en 3 setmanes. Als ferits pel conflicte, cal sumar tots els altres pacients, com gent que necessita diàlisi o els nadors d'incubadora: "Sense electricitat és enviar gent a la mort".

Gaza no és un lloc segur per a ningú

Metges Sense Frontera ha assegurat que tant al nord de la franja, on l'exèrcit d'Israel està acumulant els efectius per fer l'ofensiva terrestres, com al sud, on s'acumulen tots els refugiats, la situació és molt complicada i les necessitas urgents. Sobre la possibilitat que Egipte només permeti sortir de Gasa les persones estrangeres, Font ha apuntat que exigiran que es pugui exercir el dret que té qualsevol persona a poder sortird'una zona de conflicte i que treballaran per entrar dins amb tots els subministraments necessaris.