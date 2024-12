Metges de Catalunya sobre les mesures del Departament de Salut: "Ens diuen el què, però no el com"

Des de Metges de Catalunya lamenten que coneguin les mesures que ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, però que no sàpiguen com s'aplicaran. En aquest sentit, el secretari general de Metges de Catalunya Xavier Lleonart explica a 'La Brúixola' que un exemple d'aquesta manca de concrecions el trobem en la figura de l'assistent sanitari, que s'encarrega de fer les peticions de proves complementàries en nom del professional sanitari. "Jo esperava que en el desenvolupament d'aquestes mesures ens aclaririen alguna incògnita, perquè això fa que les mesures caiguin en un pou alegal", assegura Lleonart. Preguntat per l'objectiu del govern que els CAP atenguin els pacients en 48h Lleonart assegura que "amb els recursos actuals això és absolutament impossible".