LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

'La Mesita del Comedor': Beneïda angoixa

Des del dijous els cinemes catalans compten amb una pel·lícula que no deixa indiferent ningú. Una pel·lícula independent i rodada en temps rècord que et fa patir una angoixa molt agradable durant 90 minuts. Terror psicològic del bò que no pots deixar escapar