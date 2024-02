Més de la meitat d'homes joves catalans creuen que el feminisme ha anat massa lluny, segons el CEO

Gairebé la meitat dels homes catalans creuen que algunes dones posen denúncies falses per fer mal a la seva parella i obtenir beneficis econòmics, i un de cada tres considera que el feminisme ha anat massa lluny. És el que es desprèn de l’última enquesta sobre valors del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a la qual hi han respost més de 7.600 persones empadronades a Catalunya.

L’enquesta analitza l’opinió dels catalans sobre diversos aspectes socials i dedica un dels seus deu apartats a qüestions de gènere. En aquest punt, la majoria d’enquestats perceben que a Catalunya hi ha una certa desigualtat cap a les dones. Aquesta percepció és menor en els homes enquestats, sobretot en els joves. De fet, els homes d’entre 16 i 24 anys són els únics que creuen que hi ha més desigualtat en detriment dels homes que no pas de les dones.

L’enquesta també analitza el que s’anomena sexisme modern. És aquí on les respostes dels homes més joves criden més l’atenció: pràcticament sis de cada deu estan d’acord amb l’argument de les denúncies falses i més de la meitat afirmen que el moviment feminista ha anat massa lluny. Segons el director del CEO, Jordi Muñoz, aquestes dades responen a un viratge cap a la dreta dels nois joves.

"Observem un patró de moviment cap a la dreta dels homes de la franja d'edat més jove, que és bastant consistent en diferents temes. No vol dir que la majoria siguin de dreta o d'extema dreta, simplement que és més intens el moviment cap a la dreta d'aquest sector de la societat, i ho és especialment en el cas de les qüestions de gènere", ha explicat Muñoz. També ha matisat que aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya ni d’Espanya, sinó que s’està donant de forma generalitzada entre els homes joves de molts països del món.

Les institucions, suspeses

Però aquesta enquesta ofereix informació sobre molts altres temes, com ara el nivell de confiança que tenen els catalans en les institucions. En aquest sentit, l’única institució que aprova és la policia. I ho fa pels pèls, amb un 5,2. Els qui surten més mal parats són els polítics, amb un 2,6. També suspenen els partits, el sistema judicial, el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya, així com el Parlament Europeu i les Nacions Unides.

Són feliços els catalans?

Més enllà de qüestions polítiques i ideològiques, l’enquesta parla de felicitat i satisfacció amb la vida. I sembla que els catalans són feliços, almenys la majoria, un 84%. Concretament, el 66% dels enquestats diu que és bastant feliç i el 18% ho és molt. Només un 1% no és gens feliç i un 15% no ho és gaire.

Pel que fa a la visió sobre la vida, el més preuat per als catalans és la família, i els valors que consideren més importants són la tolerància i la responsabilitat. Com a curiositat, i en contra del tòpic, donen molta menys importància a l’estalvi econòmic que el conjunt dels espanyols i els europeus.