Més inversió que mai per ampliar el lloguer assequible a Catalunya

És la xifra més alta mai pactada entre aquest organisme i l’Institut Català de les Finances. Una partida que té finalitats tant socials com laborals.

Per un costat, l’objectiu no és altre que incrementar el parc d’habitatge social a Catalunya, situat al voltant d’un 1’7%. La presidenta del Banc Europeu d’Inversions, Nadia Calviño, ha anunciat que el primer tram ja està llest per ser executat. "El primer tram de 163 milions ja està signat i esperem començar a constuir pisos assequibles i energèticament eficients al llarg dels propers mesos".

La fita, tal i com expliquen en un comunicat conjunt, s’assoliria a mitjans del 2028, quan ja s’haurien construït els 4mil 300 pisos pactats. Un nombre suficient per ajudar a trobar un lloc on viure a més de 10mil persones. D’altra banda, el procés de construcció, d’aproximadament uns 3 anys, permetrà crear 6mil 850 llocs de treball.