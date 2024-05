Més de cinc milions de persones pateixen a Espanya migranya, malaltia neurològica considerada com la setena patologia més prevalent del món

Sobre el Parkinson hi ha un important desconeixement social que perjudica la vida diària dels pacients. De fet, el 64,5% dels afectats per migranya considera que treballar afavoreix la seva inclusió, però el 62% assegura sentir-se estigmatitzat (incomprès) pel seu entorn de treball, de manera que la majoria demana un major suport a les empreses i treballadors. Amb aquesta nova publicació AEMICE vol facilitar la inclusió laboral de les persones amb migranya, per a això proposa una sèrie de consells sobre com promoure empreses saludables i més inclusives, com ajudar els companys que pateixen migranya i com millorar el control de la malaltia en l'entorn laboral.