Un membre del comitè científic d’experts veu prematur aixecar les restriccions contra la covid a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Salvador Macip alerta que “la situació no és encara de baixada” sinó que “estem en un moment de molta circulació de virus”. Per això, creu convenient “esperar una mica per començar a relaxar-nos, hi ha necessitat de recuperar la setmana però encara ens queden uns dies de pujada o de començar a baixar bé”.

Replantejar el certificat covid

En les properes hores, el govern català ha de decidir què fa amb el certificat covid, que és requisit per accedir a restaurants, gimnasos i residències (visites). Macip s’ha mostrat partidari de “fer una actualització” del certificat covid si es vol mantenir, de manera que només el puguin obtenir les persones que ja han rebut la tercera dosi de la vacunació.

L’investigador de la Universitat de Leicester ha defensat la contribució del passaport per “reduir el risc de contagi en certs espais” i també, com a efecte secundari, “per incentivar la vacunació”.