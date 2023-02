LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

La meitat de les empreses no tenen protocol contra l'assetjament sexual tot i ser obligatori

Més de la meitat de les empreses amb un pla d'igualtat no tenen un protocol específic en cas d'assetjament sexual, malgrat que hi estan obligades per llei. Així ho constata un informe elaborat per Adecco en el qual analitza 300 plans d'igualtat actualment registrats i en vigor a Espanya.