Marsal Ventura: "Ser artista és complicat: o mors de gana o mors de son"

Ventura celebra que "cada vegada la imatge de DJ està més professionalitzada" i assegura que "la intel·ligència artificial no em suposa cap amenaça" perquè són eines que poden jugar a favor. Pel que fa al Tomorrowland, Marsal Ventura explica que "et cuiden com si fossis una estrella" i que és important que cada DJ busqui un aspecte que el pugui diferenciar de la resta. Marsal Ventura dona també el seu testimoni sobre l'experiència d'assetjament que va patir quan tenia catorze anys. Explica que ja ho ha integrat i que "és important fer-se una bombolla per desenvolupar un món interior". El DJ català considera James Hype i David Guetta els millors discjòqueis actuals.