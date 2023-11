Mariama Traoré, víctima i activista contra els matrimonis forçats: "He agafat mania i por a casar-me"

Cada dos segons una nena és entregada en matrimoni, el que es tradueix a 39.000 víctimes cada dia. En total, estem parlant de 14,2 milions de nenes forçades a casar-se cada any. Són xifres que denuncia l'associació Valentes i Acompanyades, que va néixer l'any 2014 amb la intenció d'erradicar els matrimonis forçats en l'àmbit familiar i comunitari. La seva secretària, Carme Vinyoles, assegura que "són elles les que prenen la iniciativa de no voler ser entregades a un marit sense la seva voluntat i tirar endavant amb la seva vida, amb aquesta revolució, nosaltres les acompanyem".

Les conseqüències de negar-se al matrimoni forçat

Quan una noia arriba a Valentes i Acompanyades, es fa una entrevista d'acollida i s'estableix un itinerari específic per a ella amb un suport integral en àmbits legal, formatiu i psicològic. La tècnica de l'associació Naual Ceriu explica que els matrimonis forçats "aquí són il·legals, però en molts casos es fan a través d'un viatge. Se les enduen de ben joves i les deixen allà fins casar-les". Un fet que corrobora la Mariama Traore, referent i exusuària de l'associació. Va néixer a Guinea Conakry i quan tenia catorze anys els seus pares la van intentar casar amb un cosí: "m'hi vaig negar i cada dia van ser maltractes i càstigs. Vaig intentar sobreviure allà dins", explica. Quan tenia disset anys, va arribar de l'institut i es va trobar a casa un home d'uns quaranta anys amb qui la seva mare la volia casar: "Era com un intercanvi, per a la meva mare era una vergonya sortir al carrer i veure que la seva filla no s'havia casat". En aquest sentit, la Mariama reconeix que "li tinc por al matrimoni, li he agafat mania a casar-me". Ara, ella vol ser una inspiració per a la seva germana petita que creu que seguirà el seu camí.