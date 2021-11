L’estudi de la Fundació Bofill alerta que l’administració encara no ha activat les principals mesures previstes al Pacte contra la Segregació Escolar firmat el 2019. Mentre que el curs 2014-2015 hi havia 400 centres segregats, el curs passat se n’hi van sumar 20 més. Entre aquest estudi també en destaca la xifra d’alumnes per sota del llindar de la pobresa, que supera el 21%, i de fet, només un 7% està identificat com a estudiants amb necessitats socioeconòmiques.