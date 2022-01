LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Marc Rodríguez, el barceloní finalista al concurs 'Qüestió de Ciència'

En Marc no és de ciències però li encanta el teatre i per això ha fet el pas de participar en el concurs organitzat per Bayern, que té l'objectiu d'apropar la ciència als més joves amb un toc d'humor.