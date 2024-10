El "mapa del dolor" de Can Ruti s'estén a tots els hospitals de l'ICS

L’Institut Català de la Salut (ICS) vol portar a tots els seus hospitals el projecte del mapa del dolor impulsat a Can Ruti. Es tracta d’una eina que mesura a temps real la intensitat del dolor dels pacients ingressats, de manera que es té en compte com una “cinquena constant vital”.

Per això es controla tres cops al dia, com es fa amb la resta de constants vitals: la freqüència cardíaca, la temperatura, la pressió arterial o el nivell d’oxigen en sang. El mesurament el fa el mateix pacient, puntuant el seu dolor en una escala del 0 al 10. Després, les dades es bolquen en una aplicació i els equips d’infermeria les tenen en compte per millorar els tractaments i minimitzar el dolor dels malalts.

"Funciona com un controlador aeri"

"El mapa del dolor funciona com si fos un controlador aeri. En una sola pantalla, pots tenir de manera molt visual tots els registres del dolor dels pacients de l'hospital i, amb unes llegendes de colors, analitzem quines són les possibles causes d'aquest mal control del dolor i mirem quina és la pauta de tractament analgèsic que segueixen", ha explicat Patricia Barroso, infermera clínica de la unitat de dolor agut de l’Hospital de Can Ruti.

Aquesta eina ja es va posar en marxa en aquest hospital de Badalona l’any 2016, i ara l’ICS ha decidit estendre’ls als seus vuit hospitals.