A mantener la renta

De hecho Las peores salidas del campeonato ya las ha realizado y apenas le quedan dos de las más complicadas.

Este fin de semana el Real Madrid juega en su estadio, pero recibe a la Real sociedad que ya vimos el excelente nivel que ofreció ante el Barcelona, y de lo que es capaz el equipo de Imanol Alguacil.

A poco que la real mantenga el nivel exhibido hasta ahora será un encuentro muy comprometido para los blancos y en los que existen muchas posibilidades de que se puedan dejar puntos.

El Madrid tuvo un enfrentamiento muy complicado con el atlético de Madrid y apenas ha tenido tiempo para recuperarse y tener que afrontar otro partido de la máxima exigencia. Es verdad que los blancos han recuperado el pulso ganando tres partidos comprometidos consecutivos, el de Villarreal , el de Bilbao y el derbi madrileño. Pero en muchos momentos han tenido dificultades y han vuelto a mostrar ciertas deficiencias que no le hacen un equipo seguro ni imbatible. No se aventura Un encuentro fácil para los de Ancelotti y existen muchas posibilidades de que la real sociedad puntúe. En cuanto el Barcelona tampoco tendrá un compromiso accesible. No olvidemos la calidad de muchos de los jugadores del Girona de Michel, que posiblemente tengan la clasificación bastantes puntos menos de los que merecía a estas alturas de la temporada. Sin embargo, el 11 rojiblanco se está mostrando muy vulnerable atrás donde encaja demasiados goles que le acaban penalizando en casi todos los encuentros.

Atraviesa ahora uno de los mejores momentos del campeonato que le han permitido situarse en una zona más cómoda de la clasificación. Tampoco será fácil para el Barcelona ganar en Montilivi. A ello hay que añadir que el Barcelona no podrá contar con Robert Lewandowski. A pesar de que los últimos partidos no ha sido tan decisivo de cara al Marco contrario. Está en un buen momento de confianza el equipo y da la sensación de que solo le falta ese punto de regularidad de completar todos los partidos para ver a un muy buen Barcelona en las próximas semanas que es cuando se puede dilucidar casi todo como la eliminatoria europea ante el Manchester United o semifinales de la copa del Rey.

Se presenta un fin de semana muy atractivo en cuanto a los dos aspirantes al título con dos partidos trampas en los que no es segura la victoria de los grandes favoritos. Quizás sea más accesible el partido del Barcelona pero el Madrid, al fin y al cabo, juega en su estadio, ante los suyos.