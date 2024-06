El malson del sostre de vidre

Només 1 de cada 10 empreses catalanes subjectes a la llei d’igualtat tenen un 40% de dones en llocs directius, tal i com recomana la norma. En números absoluts, tan sols 506 companyies a Catalunya tenen consells paritaris. Segons l’informe presentant avui per la Cambra de Comerç de Barcelona, parlem d’un problema multisectorial, anomenat sostre de vidre, que requereix millores a nivell legislatiu per revertir-lo.

Cal explicar que l’estudi analitza la presència de dones en llocs directius en l’aplicació de la llei d’igualtat del 2007, que afecta a empreses de més de 250 treballadors i que recomana però no obliga.

De les més de 3.700 subjectes a Catalunya, tan sols el 13% compleix amb el percentatges de paritat. I si ampliem aquesta mirada al total de les empreses, el percentatge puja al 25%. Molt lluny del 40% que aconsella Europa.

"La millora està sent molt lenta, amb el ritme actual no arribarem a tenir la paritat fins d'aquí 40 anys", assegura Carme Poveda directora de l'Observatori Dona, Empresa, Economia, de la Cambra de Comerç.

Des del 2021, els increments en els diferents àmbits directius no superen els 2 punts percentuals. I aquesta realitat també s’amplia a les empreses públiques i d’interès públic. Segonsl'Anna Mercadé, Presidenta d'honor de l'Observatori Dona, Empresa, Economia, és un factor d’exclusió que persegueix les dones des de fa dècades.

"Moltes dones quan han fet carrera dins de les grans empreses, han hagut de marxar i muntar la seva pròpia empresa", apunta Mercadé.

És per això, que de les 216mil empreses individuals a Catalunya, el 32% correspon a dones autònomes. Pel que fa a les grans empreses cotitzades, el percentatge també supera el 30% ja que han de retre comptes amb la Comissió Nacional de Mercat de Valors.

Com avança la llei?

Precisament, el què reclamen des de la Cambra és que s’apliquin quotes obligatòries. Ricard, com està avançant el model legislatiu tant a Europa com a Espanya?

Doncs precisament pel que fa les empreses cotitzades, existeix una Directiva que estableix quotes mínimes fixades per al 30 de juny del 2026. Actualment, només 8 països de la Unió Europea les compleixen. 4 d’elles ja han assolir el 40% pel que fa la paritat en llocs directius.

A hores d’ara, Espanya només recomana assolir aquest 40% i està a pocs punts percentuals d’assolir l’objectiu.

I pel que fa a la resta d’empreses, ja hi ha un projecte de llei orgànica aprovat pel consell de ministres, però està aturat des del passat mes de desembre pel context polític en què en trobem. Un cop es desbloquegi, la paritat en llocs directius s’hauria d’impulsar, ja que contempla transposar la directiva europea. És a dir, que Espanya incorporarà les quotes i els terminis contemplats a nivell europeu.