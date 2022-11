L'osteoporosi és una malaltia silenciosa i un 80% dels pacients no rep el diagnòstic i el tractament correctes després d'una fractura.

L'osteoporosi és un important problema de salut pública, i la conseqüència, la fractura, té un gran impacte en la qualitat de vida del pacient i la morbimortalitat. S'ha de posar èmfasi en la conscienciació social de la malaltia: És fonamental que una persona que hagi patit una fractura osteoporòtica conegui el risc de patir una fractura successiva en els següents 6-12 mesos, cosa que es coneix com a risc imminent, perquè pugui ser avaluada el més aviat possible per un expert en metabolisme ossi per si existeix una malaltia que estigui causant la mala qualitat òssia i així prevenir fractures successives. Una fractura, amb un reduït impacte, provocada per una caiguda des de la pròpia altura de la persona o sense traumatisme, així com una fractura per un cop de tos o en aixecar pes produïda en una localització osteoporòtica (vèrtebres, maluc, ràdio, pelvis i húmer), es deu a l'osteoporosi que s'origina per una mala qualitat òssia i no sempre es detecta a les proves habituals de densitometria. Carles Aguilar entrevista la Dra. Maria Cortés Berdonces, Coordinadora de l'Àrea de Metabolisme Mineral Ossi de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició.