La lluita contra les addiccions

L'Aaron i l'Annabel envien un fort missatge de lluita i superació. "Encara que te n'adonis, no ho vols veure. Esperes un cop de sort, però et vas ensorrant cada vegada més", explica l'Aaron, que ha acabat la rehabilitació fa aproximadament un mes. Pel que fa a l'Annabel, explica que portava "anys excusant-me rere la fibromiàlgia i consumint". Ella va decidir demanar ajuda i va escriure les persones que estima per explicar-los que patia una addicció a les drogues i als fàrmacs a la qual volia posar remei.



Ambdós reconeixen que han hagut de "tallar alguns contactes i amistats" per tal de facilitar la seva recuperació. Tant l'Aaron com l'Annabel animen les persones que estiguin passant per un procés similar "que s'escoltin, no tinguin por i demanin ajuda". A més, l'Annabel fa una crida especial a les noies, ja que els costa més explicar la situació per posar solució al problema. De fet, segons dades del 2022, més del 80% de les persones ateses són homes i només el 17% són dones.