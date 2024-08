Si llogues la teva piscina pots treure't un bon sobresou

En Gerard Xalabardé és el CEO i cofundador de CocoPool. La cosa va començar de la manera més simple: ell va deixar de viure en una casa amb piscina i va pensar que estaria bé poder tornar-hi llogant la piscina per hores. I aquesta va ser la gènesi de CocoPool. A l’inici, aquesta app només comptava amb 50 llogaters de piscines. Ara, al 2024, ja en té més de 350 repartits per tota Espanya.

Un sobresou per als propietaris

La piscina es lloga per hores. El més habitual és que es llogui per unes sis o set hores. Hi ha tot tipus d'usuaris: des de famílies a empreses que volen portar-hi els treballadors. L'únic que ha d'aportar l'amfitrió a part de la piscina és un lavabo complet. Amb això ja podrà guanyar entre 4.000€ i 10.000€ per temporada.