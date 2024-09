Llogaters i propietaris: les dues cares de la moneda per regular els preus dels lloguers de temporada

Junts, Vox i PP han tombat la proposta que van signar Sumar, Esquerra, Bildu i el BNG per regular els lloguers de temporada i d'habitacions. Des del Sindicat de Llogateres de Catalunya, denuncien que als juntaires "els falta paraula perquè s'havien compromès a abstenir-se i s'han desdit a últim minut", diu en declaracions a 'La Brúixola' la portaveu del Sindicat, Carme Arcarazo. Assegura que davant la inacció de les institucions "hem hagut de presentar un decret per millorar la llei d'habitatge de forma quirúrgica i tècnica" i, alhora, assegura que es tractava d'un "decret que feia que el lloguer de temporada i d'habitacions jugués les mateixes cartes que el lloguer habitual. Era molt simple i de consens", diu. Arcarazo també afegeix que la negativa de Junts es deu al fet que "volen que hi hagi un forat a través del qual els especuladors puguin continuar apujant els preus".

Una opinió diferent en tenen des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. El seu gerent, Òscar Gorgues, defensa que "no era el moment de fer-ho" i recorda que la llei de l'habitatge ja inclou la creació d'una comissió que està treballant en aquesta qüestió. "Encara no s'han acabat els treballs d'aquesta comissió i ja s'ha portat al Parlament. El sindicat de Llogateres ha tirat pel camí del mig". Gorgues explica també que s'està treballant en una regulació que doni sortida a les necessitats dels lloguers temporals i que protegeixi també als llogaters de contracte habitual. Així mateix, assegura que "no entenem que el PSOE voti a favor d'una proposta de llei que no està consensuada amb el Comitè de Treball que ell mateix ha organitzat i en què ens ha convocat".