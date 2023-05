Lleida: Esquerra aspira a retenir la Paeria i frenar l'auge del PS

Cuer L'alcalde i candidat a la reelecció per Esquerra, Miquel Pueyo, ha assegurat que necessiten quatre anys més per fer les obres finançades pels fons europeus i està convençut que "hi ha moltes possibilitats" de seguir amb el canvi iniciat el 2019. Segons Pueyo, "l'alternativa és el PSC, que difícilment arribarà a una majoria absoluta i haurà de mirar cap a la dreta per aconseguir suports; ho tindran més difícil que nosaltres". En aquest sentit, el candidat d'Esquerra ha apuntat que és "més fàcil d'imaginar un acord" amb les forces a favor de l'autodeterminació i contràries a l'aplicació del 155. També ha recriminat al PSC "la seva posició d'obstruccionisme permanent" durant aquests quatre anys. Per la seva banda, el candidat del PSC, Fèlix Larrosa, ha assegurat que el govern de Pueyo ha estat "decebedora" per la "manca de lideratge" en tots els àmbits de la ciutat. També ha acusat l'executiu de la Paeria de prendre decisions "polèmiques i que han acabat judicialitzades, amb rebuig en alguns barris". En aquest context, Larrosa ha defensat un projecte "renovat" després de quatre anys a l'oposició que han servit per fer més fort al PSC i tenir una visió més enllà dels murs de la Paeria. Larrosa ha defensat que la ciutat ha d'exercir el seu paper com a segona capital de Catalunya i impulsar una Lleida més ordenada, neta i que treballi amb l'horitzó del 2030. Sobre el que pugui passar aquest diumenge, el líder dels socialistes a Lleida ha assegurat que la seva prioritat és guanyar les eleccions i intentar governar en solitari: "A vegades no calen majories absolutes per governar, jo vull recordar que aquesta ciutat l'ha governat el PSC amb 8 de 27 regidors i ho vàrem fer tirant endavant grans projectes".