L'independentisme crida a la participació per no tornar "al juliol de 1936"

Els partits independentistes i sobiranistes han fet una crida a la participació "massiva" aquest 23 de julil per barrar el pas a Vox. Esquerra, Junts per Catalunya i el Partit Demòcrata s'han autodenominat, respectivament, com la millor barrera per evitar que Santiago Abascal arribi a la Moncloa.

La número dos d'ERC per Barcelona, Teresa Jordà, ha assegurat que són "l'antídot contra el feixisme que amenaça desacomplexadament". La candidata republicana ha fet una crida a la mobilització per evitar que "aquest 18 de juliol s'assembli més al 18 de juliol de 1936".

Des de Junts per Catalunya assenyalen que la "repressió de l'Estat fa segles que dura". "La única manera d'acabar amb tot això és aconseguir que l'independentisme sigui encara més fort", ha manifestat la cap de llista dels juntaires per Barcelona, Míriam Nogueras. També ha instat l'Estat ha "deixar el franquisme a casa i comportar-se com un Estat de Dret europeu" i "deixar de ser una autarquia política i judicial".

El Partit Demòcrata, de la seva banda, ha replicat Santiago Abascal que "sembla que hagi nascut al 1939". El cap de files del PDECAT per Barcelona, Roger Montañola, ha sentenciat en una entrevista a l'ACN que "l'únic 155 vàlid és el que s'hauria d'aplicar Vox a si mateix".