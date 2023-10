Política

L'independentisme no afluixa

Esquerra i Junts no han passat per la Sarsuela per entrevistar-se amb el Rei, però són els que tenen la paella pel mànec perquè Pedro Sánchez surti reelegit. Totes dues formacions no aflueixen: el referèndum continua sent una línia vermella irrenunciable.

Redacción