La liga que viene

Primera liga sin Messi en dieciocho temporadas. Se dice pronto. Tal dato condicionará y mucho los análisis que deban hacerse o cómo nos imaginemos que van a ser las 38 jornadas que se van a disputar en primera división. Me da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo saltan casi a la par tres candidatos a conseguir el título de liga. El vigente campeón, aunque solo por el hecho de serlo, el ATletico de Madrid , debe ser respetado como tal. Además,solo por la inercia del título pasado,ya parte con esa imagen. A ello hay que añadirle que mantiene prácticamente el mismo bloque que la temporada pasada y lo que es más importante , el mismo entrenador, el hombre milagro Diego Pablo Simeone. El atlético del técnico argentino es un equipo altamente competitivo y luchará hasta el final. Si. Madrid y Barça fallan como lo hicieron el último año las opciones de revalidar el título de los colchoneros son muy altas, no lo duden. Real Madrid y Barcelona estarían a la par en el inicio de la carrera por el título. Ninguno parece muy superior al otro. Es verdad que el Barcelona ha perdido a Leo Messi, elemento importantísimo en el rendimiento del plantel pero viendo la aportación que pueden dar los nuevos fichajes que ha realizado, empezando por Memphis Depay y con el salto cualitativo que puede darle los Emerson, Aguero o Èric Garcia. Posiblemente el Barcelona sea la mayor incógnita de todos los aspirantes, porque es el equipo que más ha cambiado sustancialmente su fisonomía y condicionado su juego, pero por plantilla, la del Barcelona está entre las mejores del fútbol español si no es la mejor, aún sin su estrella argentina. Hace tiempo , dos años ya que no ganan la liga y eso en los tiempos modernos es mucho para la entidad catalana. Y el Madrid? El Real siempre es el Real y siempre compite. Liderado por un desatado Benzema, arropado de nuevo por Bale, y aún perdiendo a su zaga, Sergio Ramos y Rafa Varane, recupera algunos talentos jóvenes. Falta por ver cómo acertará o no Ancelotti en esta nueva etapa. No fue un entrenador de títulos de regularidad en su primera etapa pero igual que los otros dos aspirantes, cuenta con plantilla suficiente. O para competir el título hasta el final, si es que no lo gana. No daría a ninguno por encima de los otros. Me parece a priori la liga más igualada y competída de los últimos tiempos . Ojala sea así, eso dará emoción , interes y atractivo para que los aficionados, en este año que nos hemos quedado huérfanos de estrellas , mantengan la atención por nuestro fútbol. Del resto me gusta el Sevilla que se irá acercando poco a poco pero que parece estar un peldaño por debajo de los tres grandes. Se admiten apuestas.