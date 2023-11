L'Hospital de Sant Pau reconstrueix l'abdomen de pacients amb càncer o traumatisme

Pacients amb càncer o traumatisme recuperen la funcionalitat de l'abdomen amb una reconstrucció pionera de l'Hospital de Sant Pau. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha avançat que es tracta d’una operació de “gran complexitat" i sense precedents en l'àmbit internacional: "Aquest centre és un lloc de referència, en aquest cas mundial, amb un tipus d'intervenció que millora molt la qualitat de vida posterior a la cirurgia dels pacients que l'han rebut".

Es tracta d'una reconstrucció per restituir no només l'estructura, sinó també la funció del múscul de la paret abdominal lesionat per un altre múscul del propi pacient que faci la mateixa funció que l'original. "Va sorgir la idea d'intentar, no només curar el càncer, sinó també recuperar la funció després de la intervenció. La principal diferència és aquesta: no només reconstruïm l'estructura, sinó també la funció perquè el pacient pugui fer una vida normal", ha detallat el doctor José Antonio González, del Servei de Cirurgia General i Digestiva de Sant Pau.

Aquesta intervenció és una opció per a persones que no es podien operar o patirien grans seqüeles amb la cirurgia tradicional. És el cas de Maria Rosa Vergés, la primera pacient operada amb aquesta tècnica, ara fa un any, després de patir un accident de cotxe. "Havia d'anar enfeixada perquè no tenia múscul i tenia els intestins a flor de pell. Ja m'hi havia acostumat, però em considerava una persona malalta", ha relatat, per després expressar que ara es troba "perfectament".

Com a element de context, cal tenir present que quatre dels cinc pacients operats fins ara a Sant Pau han recuperat totalment la funcionalitat de l’abdomen.