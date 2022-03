LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

L'Hospital Sant Pau fa una passa endavant per combatre la violència obstètrica

Tenir un part vaginal després de passar per dues cesàries és possible a l’Hospital de Sant Pau. És un avenç important per tal d’humanitzar aquest procés i que arriba després d’un procés d’escolta a diferents pacients que ho havien sol·licitat.