L'Estat es planteja comptar com a crims masclistes els feminicidis comesos més enllà de l'àmbit de la parella

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'han reunit aquest divendres a Barcelona. La trobada ha estat marcada per l'assassinat d'una dona a Olot a mans de la seva parella, motiu pel qual el tema principal de la reunió ha estat la violència masclista.

Després de la reunió, tant la ministra com la consellera han condemnat el crim, i han explicat que, precisament, una de les qüestions que han tractat és el criteri que s'aplica a l'hora de fer el recompte de víctimes de violència masclista.

La necessitat de "replantejar el criteri"

En aquest sentit, cal tenir en compte que Catalunya fa el seu propi càlcul des del 2012, i el 2018 va començar a comptar també els feminicidis que es donen més enllà de l’àmbit de la parella. Això inclou els crims en l’àmbit familiar i social, així com la violència vicària, és a dir, l’assassinat dels fills per fer mal a la parella.

En canvi, des de l’Estat, el càlcul és més limitat, tal com ha admès la ministra Redondo. "El que es recompta des del 2003 a nivell estatal és el nombre de casos de violència de gènere, és a dir, les dones assassinades per les seves parelles o exparelles, però certament el conveni d'Istanbul i les noves realitats ens obliguen a replantejar aquests criteris de recompte", ha reconegut la ministra.

Redondo s’ha mostrat disposada a posar-se d'acord amb la consellera per canviar aquest càlcul estatal. De la mateixa manera, ha assegurat que Catalunya és un “referent” pel que fa a polítiques de gènere i que hi ha projectes, com la CIBA de Santa Coloma de Gramenet, que es podrien replicar a tot l’Estat.