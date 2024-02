L'Estat i la Generalitat es donen sis mesos per constituir la nova empresa de Rodalies

L’Estat i la Generalitat han constituït aquest dilluns la comissió política per fer realitat el traspàs de Rodalies. Les dues parts s’han donat un termini màxim de sis mesos per tenir enllestits els estatuts de l’empresa mixta que ha de gestionar el servei.

Així ho ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que ha comparegut juntament amb la consellera de Territori, Ester Capella, després d'una reunió que s'ha allargat més del previst.

La creació d’aquesta nova empresa és un pas imprescindible per poder fer el traspàs de Rodalies. Per això, el compromís de tenir-ne els estatus d’aquí a mig any és el primer gran anunci de la comissió política constituïda avui.

D’altra banda, s’han creat sis grups de treball tècnics. La consellera Capella ha detallat que són "el grup de treball pel traspàs de l'operadora, el dels serveis ferroviaris, el del pla de Rodalies, el del traspàs de les infraestructures, el dels assumptes econòmics i el d'assumptes juridicoadministratius, que en tot moment han d'acompanyar les redaccions del desplegament".

En la roda de premsa posterior a la reunió, Capella i Puente han escenificat la bona sintonia que, aparentment, hi ha entre la conselleria i el ministeri. Han afirmat que, dins de la complexitat del traspàs, el procés està sent relativament "fàcil" i s’han mostrat convençuts que aquest mateix any hi haurà novetats importants al respecte.

Els robatoris de cable, un problema "català"

Precisament, aquest pas endavant per al traspàs de Rodalies s’ha produït en una nova jornada d’afectacions en el servei. La circulació de trens a l’R3 entre Parets i Les Franqueses del Vallès ha quedat avui interrompuda pel robatori de cable a la catenària. Preguntat sobre aquest fet, el ministre Óscar Puente ha explicat que el robatori de cable és un problema a tot l’Estat però molt especialment a Catalunya.

"Del total d'incidències per vandalisme que tenim al conjunt d'Espanya, el 50% es produeixen a Catalunya. En el que va d'any hi ha hagut tretze robatoris de cable, onze a Barcelona i dos a Lleida", ha assegurat Puente. També ha dit que, l’any passat, aquests robatoris van augmentar més del doble respecte al 2022.