Les terrasses, en peu de guerra

L'Ajuntament de Barcelona presentava ahir els pressupostos de cara a l'any vinent. Una previsió on ja no hi és la bonificació del 75% per les terrasses. El Gremi de Restauració reclama a l'alcalde Collboni que es

va comprometre a no tocar aquesta bonificació, però vist que finalment les bonificacions ja no hi son, mantenen converses amb el govern municipal de cara a estudiar alternatives que facin més assequible la taxa a les terrasses. Per conèixer més d'aprop aquesta reclamació i parlar de la situació, a La Ciutat hem pogut parlar amb el Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.