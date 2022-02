LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Les startups catalanes creixen un 246% més que l'any passat

Les startups catalanes capten 1.479 MEUR d’inversió el 2021, la xifra més alta de la sèrie històrica. Per la seva banda, Barcelona se sitúa el 2021 com la 4a ciutat de la Unió Europea en nombre d’inversió en startups, per davant d’Amsterdam o Munich. Parlem amb el Jordi Aguasca, director de transformació tecnològica i disrupció d’ACCIÓ.