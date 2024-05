Les polítiques migratòries i les desigualtats socials marquen el debat organitzat per CCOO sobre les eleccions europees.

L’absorció de refugiats és una problemàtica que Europa arrossega des de l’esclat de la guerra civil a Siria l’any 2015. Parlem d’un afer que afecta més als països transfronterers, com ho és Espanya. Per això, Laura Ballarín, del PSC reclama armonitzar i repartir responsabilitats: "Responsabilitat compartida i solidaritat vinculant. Aquest dos elements son fonamental per un país com el nostre".

I des de Sumar, Jaume Asens avisa... en matèria migratòria ens juguem el futur de dos projectes europeus. "Existeix el projecte del populisme, de les valles, enfront de l'Europa que defenso, la d'Open Arms".

Ara bé, els líder del PP, Fernando Sánchez, desacredita els discursos del PSC i Sumar reivindicant les polítiques que el govern central aplica a Espanya. "Fan discursos a favor de la migració però mantenen les tanques i concertines a Ceuta i Melilla".

Els socialistes apel·len a una reubicació obligatòria entre els estats membres i Sumar s’allunya de les polítiques d’Interior reclamant la dimissió del Ministre Fernando Grande-Marlaska.

Fiscalitat

Els partits també s’han recriminat defensar diferents polítiques a Catalunya i Europa pel que fa la fiscalitat. Per un costat, tant Esquerra Republicana com Podem aboguen per crear nous impostos per afronatar les desigualtats i el canvi climàtic.

Un posicionament que recullen Sumar, PSC i, sorprenentment Junts. "Hem d'incrementar el pressupost de la Unió Europea". En aquest punt, la candidata socialista ha acusat Illamola de ser "incoherent" per defensar més impostos a Europa quan a Catalunya la proposta de Junts era la rebaixa fiscal.

El PP, per la seva banda, aposta per reduir la pressió fiscal i permetre que el lliure mercat reguli la distribució de la riquesa. Ara bé, tots han coincidit en acabar amb la unanimitat i aposten perquè la Comissió Europea pugui prendre decisions a través d’una majoria qualificada. Sobretot, pel que fa les polítiques fiscals i exteriors.