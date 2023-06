És en aquest moment de l’any quan moltes persones grans assumeixen funcions que no els toquen. Hi ha moltes famílies que no tenen la possibilitat de deixar les criatures en casals o altres esplais d’estiu. I són els avis i àvies els que han d’assumir la responsabilitat de vigilar i atendre els més petits de casa. N’hem parlat amb Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.