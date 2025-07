Les matemàtiques i l'arquitectura entre els premiats dels Premis Princesa de Girona 2025

L'Andreu Dotti, enginyer civil, el 2017 va crear el projecte Innovamat, una empresa educativa que està transformant l'aprenentatge de les matemàtiques a les aules. Durant la seva infància va ser diagnosticat amb dislèxia i TDAH i tenia diverses dificultats a l'escola. Amb aquesta base, va decidir facilitar la tasca als alumnes oferint un format d'aprenentatge que incidís en els processos matemàtics perquè aquests siguin compresos. Actualment, el projecte ha tingut impacte a més de 500.000 alumnes en vuit països diferents.

El Manuel Bouzas, basa la seva trajectòria en dos conceptes que, segons ell, "han d'anar de bracet": l'arquitectura i la sostenibilitat. És un sector que suposa el "40% de les emissions" del planeta i afegeix que, actualment, "un projecte arquitectònic no pot no tenir en compte l'impacte mediambiental que suposarà". Des del seu propi estudi, el MB·AE, ha desenvolupat projectes que integren materials renovables i de proximitat. Els dos aposten per l'educació com a via per canviar la situació del sector. Bouzas diu que, "l'educació no és només a les aules" i fent projectes que siguin curosos amb el medi ambient "també s'alfabetitza".