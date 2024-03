Les fórmules de l'Institut d'Economia de Barcelona per combatre la desigualtat educativa

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha posat damunt la taula possibles canvis en les polítiques educativesper combatre la desigualtat entre estudiants. Concretament, ha plantejat modificar el sistema de matrícules universitàries i de beques, així com promoure els programes de mentoria.

L’estudi parteix de la base que el nostre sistema provoca inevitablement desigualtats socioeconòmiques. També recorda que el context en què naixem és una loteria i que, per tant, cal crear mecanismes per pal·liar aquests desequilibris. Andreu Arenas, professor de la Universitat de Barcelona (UB) i investigador de l’IEB, assegura que combatre les desigualtats tindria beneficis per al conjunt de la societat, i no només per als afectats.

"Unes condicions inicials adverses poden impedir que qui les pateix desenvolupi plenament el seu potencial i contribueixi plenament a la societat. I això ens dificulta assolir cotes més altes de benestar social", ha reflexionat Arenas durant la presentació de l'informe. "Per una banda, ens trobem amb talent sense oportunitats i, per l'altra, ens trobem amb oportunitats abundants per a molts que no les necessiten tant", ha afegit sobre la situació actual.

Tres receptes

L’informe de l’Institut d’Economia conté tres estudis diferents. Un d’ells proposa que, en comptes de finançar les matrícules universitàries, s’ofereixin préstecs que paguin tant la matrícula com el cost de vida dels estudiants. Aquest préstec amb l’Estat només s’hauria de retornar en cas que, amb els anys, el beneficiari superés un cert nivell de renda. Aquest sistema ja existeix a països com el Regne Unit i ha demostrat bons resultats.

Una altra proposta és la de reforçar els requisits acadèmics de les beques, un model que, segons l’informe, millora el rendiment dels alumnes desfavorits. Finalment, es proposa fer mentories universitàries als adolescents amb menys recursos per motivar-los a continuar estudiant.