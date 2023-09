Les farmàcies i el repartiment de productes menstruals gratuïts

Les farmàcies són establiments sanitaris privats, però històricament són aquells que minimitzen la saturació dels centres públics. El darrer exemple el tenim amb la pandèmia: Les farmàcies feien testos Covid, perquè no es saturessin els centres d’atenció primària.

Cal, però, fer-ho d’una forma legal i aquest cop es van trobar amb un impediment normatiu. "No podíem fer la distribució d'aquests productes a través de la recepta electrònica ja que a Espanya els productes menstruals no estan considerats com a medicaments o productes sanitaris, tot i que siguin primordials per la higiene sexual de les dones", assegura el president de la Federació d’Associacions de Farmacèutics de Catalunya, Antoni Torres.

Per això, des de les Farmàcies van aconsellar l’ús de la carpeta de La Meva Salut per obtenir el productes intercanviant un QR intransferible. Entre altres, han funcionat com a assessors.

Lamenten, però, que "ens hem enterat a través de la premsa que la iniciativa estava pràcticament enllestida". Tot i veure amb bons ulls aquesta mesura, afirmen que encara desconeixem com es retribuirà el servei que oferiran i també els continguts finals de les formacions que hauran de seguir per poder assessorar a les usuàries.

Amb tot, però, confien que la Generalitat complirà amb la seva paraula. I és que l'acord verbal entre l'administració i les farmàcies existeix.

Falta de medicaments

Aquesta, però, no és la única preocupació dels farmacèutics. L’Antoni Torres també ens comentava que des del segon semestre de l’any, s’han incrementat en 150 els medicaments que de forma recurrent falten a les farmàcies. En total, ja parlem d’uns 900 medicaments. Una notícia preocupant tenint en compte que estem entrant ara en una època d'al·lèrgies i refredats.