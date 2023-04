Les farmàcies alerten que els problemes d'abastiment s'estan cronificant

En una entrevista a 'La Brúixola', el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, ha recordat que, dins de la Unió Europea, hi ha lliure competència en el mercat dels medicaments i, per això, s'ha mostrat a favor que Espanya apugi els preus fins a la mitjana europea per "evitar la temptació" de portar aquests medicaments a altres llocs.

Tot i això, Torres ha assegurat que són diversos els factors que expliquen els problemes de subministrament dels fàrmacs. Factors globals com la crisi del 2008, que va derivar en una concentració dels laboratoris i també l'externalització de la producció a altres latituds per "rebaixar costos i preus"; la pandèmia va alterar el sistema de distribució de molts productes, i després estan els problemes conjunturals de determinades empreses. A tot això, el president de la FECAC suma una "estructura legal arcaica" que posa moltes traves al farmacèutic per receptar un medicament substitutiu o una dosi més petita, per exemple, per als nens. En aquests moments, els productes que són més difícils d'aconseguir són "els medicaments pel sistema nerviós, col·liris, alguns analgèsics i antibiòtics", fàrmacs que van canviant en funció de la demanda. Tot i això, Torres ha demanat relativitzar aquest problema: "Estem parlant de 700 medicaments; en tenim uns 32 mil". Sobre l'atac informàtic que va patir la distribuïdora Alliance Healthcare, el president de la FEFAC ha assegurat que ja ha estat solucionat després de quinze dies malgrat "les incomoditats i els inconvenients" per trobar alguns medicaments durant aquest període de temps. Així i tot, Torres ha destacat la resiliència del sector gràcies a l'estoc que tenen les farmàcies i el sistema de distribució que garanteixen els medicaments a través de la resta de proveïdors quan falla algun d'ells.