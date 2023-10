Les entitats socials alerten que l’1 de gener de 2024, més de 200mil persones no tindran accés a aliments gratuïts

La Unió Europea ha canviat els criteris de repartiment dels Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides, i aposten ara per les targetes moneder. És a dir, que les famílies tinguin una targeta amb diners per comprar al supermercat. El problema, segons el departament de Drets Socials, és que no s’ha arribat a un consens amb el govern central. Un fet que, segons les entitats, podria deixar-ne fora el 90% dels actuals beneficiaris.

"Madrid ha decidit de forma unilateral que només s'atorgaran aquestes targetes a les famílies que comptin amb nens petits" indica la Mireia Vall, directora general de Serveis Socials de la Generalitat.

Des d’aquesta conselleria, en boca del secretari general del departament, Oriol Amorós, estan a favor de "prioritzar les famílies amb fills petits", però "oblidar la resta de col·lectius afectats per la pobresa, com les persones grans sense fills ni familiars propers", agreujaria l’emergència social actual.

A més, les entitats demanen saber de quin pressupost disposaran per garantir el dret a l’aliment de totes les famílies en risc. "Si no sabem de quants diners diposem, no podem treballar en com distribuir-los" lamenta el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.

Context de crisi

De totes formes, ens trobem davant un nou toc d’atenció per a les institucions públiques quan queden 2 mesos i escaig per arribar a la data límit. A més, ens estem referint a un canvi de sistema que ha arribat en context de crisi social i climàtica que ja ha afectat la campanya d’enguany.

Segons la darrera enquesta de condicions de vida a Catalunya, 1 de cada 4 persones viu en situació de pobresa. A més, el risc d’exclusió alimentària ja afecta al 5% de la població. Ho ha denunciat de forma contundent la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina: "Un 5% de la població catalana no pot menjar proteïna cada dos dies, tot coincidint amb que els darrers dos anys, la cistella de la compra s'ha encarit un 30%".

I com es garanteix aquest dret a les persones més afectades? Doncs fins al dia d’avui, Europa repartia cada any 4mil tones de menjar als bancs d’aliments catalans a través dels Fons Europeus FEDA. Parlem d’un model de compra i distribució d’aquests aliments per part de les entitats socials.

Però aquest any, aquesta ajuda ja s'ha vist afectada pel pes de la inflació. I és que el preu del quilo dels alimenats ha passat de valdre un 1 euro a 1'7 euros i això ha repercutit en la quantitat rebuda per les entitats socials.

Si res no canvia en els propers 12 mesos, unes 200mil persones no tindran accés a aliments gratuïts.