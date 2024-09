Les eleccions d'Estats Units, les més ajustades que es recorden

Fa uns mesos, Donald Trump semblava que ho tenia tot a favor de cara a les eleccions previstes pel pròxim 5 de novembre. Poc es pensava que amb la irrupció de la candidata Kamala Harris en poc temps les enquestes farien un tomb. Ara mateix, les últimes enquestes li donarien un 53% de probabilitats de guanyar analitzant les últimes publicacions de The Economist i Five Thirty Eight.

Molt ajustat

Tot i això, els últims mesos han sigut convulsos. I és que fins i tot hem tingut dos intents d'assassinat cap a l'expresident Donald Trump. Una situació que el candidat Republicà vol aprofitar per remuntar les enquestes. Aquilino Cayuela, director del grau en Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba CEU, considera que no hi ha hagut gaires eleccions nord-americanes tan ajustades com aquestes. Cayuela afirma que no està clar que Harris estigui en avantatge respecte a Trump, i considera que el candidat republicà encara es manté fort a poques setmanes dels comicis.