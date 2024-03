Les claus de les relacions entre l'ésser humà i la tecnologia

4.543 milions d'anys és l'edat estimada del planeta Terra. Diverses espècies han habitat al globus terraqüi, han evolucionat i desaparegut un cop han acabat la seva tasca donant lloc a l'Homo sapiens, que des de fa 140.000 anys seguim a la Terra amb la consciència, el llenguatge i la cooperació com a característiques que ens fan especials i diferents dels simis. El consultor i assessor en talent digital i transformació Joan Clotet, reflexiona sobre aquestes dades al seu llibre "Humanisme Digital".



Clotet defensa que la tecnologia ben entesa ha fet possible una relació humana-tecnològica sana en entorns com el laboral. En aquest context, destaca la importància del bon lideratge que rau en "la influència i la capacitat de dibuixar un futur millor on les persones decideixen seguir-te". En un món canviant, Joan Clotet defensa que cal mostrar-se humà i vulnerable, amb humilitat i aprenentatge constant. Considera "més important tenir bones preguntes que les millors respostes" i apunta la necessitat d'uns principis ètics imorals que facin "que les persones continuïn volent treballar amb un humà i no el vulguin substituir per una màquina".