el Mercè Arts de Carrer i la Cultura Popular ompliran Barcelona d’arts escèniques i tradició. N’hem parlat amb la seva directora, la Marta Almirall. La pirotècnia hi tindrà una presència important. El MAC farà de l’Estació del Nord el seu nou epicentre. Estrena una illa per a les arts escèniques al Consell de Cent i passeja la Comparsa Picasso per tres barris de la ciutat: Sarrià, la Marina del Prat Vermell i la Trinitat Vella.