Les agressions LGTBIfòbiques, sense frè a Catalunya

Les dades que ha deixat el darrer balanç elaborat per l'Observatori contra la Homofòbia son esfereidores: Les agressions LGTBIfòbiques han augmentat en un 27,4% a Catalunya aquest 2023 respecte l'any anterior i un 6% respecte fa dos anys. El 2023 hi ha hagut 302 incidències registrades. Els col·lectius que reben més agressions són els homes gais i les dones trans, que sumen més de la meitat d'aquestes agressions. Dades que confirmen que, avui dia, la homofòbia, la transfòbia i l'LGTBIfòbia segueixen sent un gran problema. Per analitzar aquestes dades i provar de treure'n alguna conclusió hem pogut parlar amb el president de l'Observatori contra la Homofòbia, Eugeni Rogríguez.