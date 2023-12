Les agències de viatges preveuen unes festes amb molt bones xifres

Les agències de viatges estan d'enhorabona. I és que des de l'ACAVE, la patronal majoritària d'agències de viatges, preveuen que els registres de reserves siguin fins i tot superiors als del 2019, any prepandèmia. I això va a l'alça, perquè més de la meitat de les empreses consultades per la patronal confien en augmentar les vendes del desembre de l'any passat. Son algunes de les dades que desvela l'estudi fet per ACAVE en quant a reserves per aquest mes de desembre. D'aquestes dades n'hem parlat amb la gerent d'ACAVE, Catiana Tur.