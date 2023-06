L’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades es prepara per a un estiu d’alta intensitat en les reserves. Pel que fa a les destinacions nacionals, els espanyols que contracten els seus viatges a través d’agències estan apostant aquesta temporada en primer lloc per les Balears, seguit de les Canàries i destins de costa mediterrània. Sobre les destinacions internacionals, els enquestats situen en primera posició Estats Units i països de l’Orient Mitjà com Egipte i Jordània.